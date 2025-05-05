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Кадыров посадил в Грозном саженец «Тополя Победы» с места Сталинградской битвы

Глава Чечни Рамзан Кадыров высадил в центре Грозного саженец «Тополя Победы», привезённый с места Сталинградской битвы. Мероприятие прошло в память о героях Великой Отечественной войны и участниках специальной военной операции, руководитель региона опубликовал видео в личном телеграм-канале.

Источник: Life.ru

Саженец был получен от знаменитого тополя-долгожителя, который уцелел во время Сталинградской битвы и сейчас растет в Волгограде на площади Павших Борцов. Это дерево, многократно повреждённое в ходе сражений, в 1957 году получило статус природно-исторического памятника.

«Сегодня в центре Грозного состоялась торжественная церемония высадки саженца легендарного “Тополя Победы” — клона дерева, пережившего огонь Сталинградской битвы. Мне выпала честь лично посадить этот символ стойкости и бессмертного подвига многонационального народа нашей Родины», — заявил Кадыров перед тем, как посадить саженец.

Этот «Тополь Победы» стал частью масштабного проекта по сохранению исторической памяти. Подобные саженцы от легендарного дерева уже высаживались в других городах воинской славы России.

Первого мая Рамзан Кадыров сообщил, что из Чечни в зону проведения спецоперации отправилась ещё одна партия добровольцев. Глава республики отметил, что вылетевшие из аэропорта Грозного бойцы прибыли со всей России.