Кадыров посадил в Грозном саженец «Тополя Победы» с места Сталинградской битвы

Саженец был получен от знаменитого тополя-долгожителя, который уцелел во время Сталинградской битвы и сейчас растет в Волгограде на площади Павших Борцов. Это дерево, многократно повреждённое в ходе сражений, в 1957 году получило статус природно-исторического памятника.