Россияне за сутки скупили кефир, который пьет Путин

4 мая на телеканале «Россия 1» состоялась премьера документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», снятого Саидой Медведевой и Павлом Зарубиным. В рамках интервью российский президент показал Зарубину кремлевскую квартиру, в которой, по его словам, он ночует на протяжении трех лет ввиду плотного рабочего графика. Из холодильника Путин достал кефир, а из буфета — две белые чашки. На столе находились фрукты, мед, мельницы для соли и перца, соевый соус и бумажные салфетки.