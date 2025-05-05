Россияне за сутки скупили кефир, который пьет Путин

В супермаркетах полностью закончились запасы кефира, который находился в холодильнике у президента России Владимира Путина, от производителя «ЭкоВакино». Об этом в понедельник, 5 мая, сообщила «Комсомольская правда».
— Завод находится в одноименном селе Вакино в Рязанской области. Купить такой кефир еще в субботу можно было практически в любом супермаркете. Но к полудню понедельника его смели. Продавцы жалуются: осталась только ряженка, да и то ненадолго, — говорится в материале.
Литровый кефир с жирностью 3,2 процента стоит 120−140 рублей. Бутылка ряженки объемом в половину литра, которая также находится в холодильнике российского президента, обойдется в 65−75 рублей, передает «КП».
4 мая на телеканале «Россия 1» состоялась премьера документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», снятого Саидой Медведевой и Павлом Зарубиным. В рамках интервью российский президент показал Зарубину кремлевскую квартиру, в которой, по его словам, он ночует на протяжении трех лет ввиду плотного рабочего графика. Из холодильника Путин достал кефир, а из буфета — две белые чашки. На столе находились фрукты, мед, мельницы для соли и перца, соевый соус и бумажные салфетки.