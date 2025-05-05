Возлюбленная Тимати Валя Иванова подтвердила беременность

Валентина Иванова. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ halfbloodval.
Валентина и Тимур Юнусов готовятся стать родителями. Для девушки это будет первый ребёнок, а для рэпера — третий. У него уже есть дочь Алиса от Алёны Шишковой, которая в 2012 году заняла второе место на конкурсе «Мисс Россия», и сын Ратмир от Анастасии Решетовой, которая в 2014 году стала первой вице-мисс на том же конкурсе.
В марте в СМИ разлетелись слухи о беременности возлюбленной Тимати. Сначала она их отрицала, но теперь решила рассказать правду. В соцсетях она опубликовала эффектное чёрно-белое видео. На нём отчетливо виден её округлившийся живот.
На видео Валентина стоит на пляже в лучах закатного солнца. Она перебирает волосы, а за кадром играет красивая музыка. Морская вода блестит, а силуэт девушки в купальнике красиво вырисовывается. Звезда соцсетей поворачивается в профиль, и всё становится ясно: она беременна.
Ранее в социальных сетях появились слухи о том, что рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и его супруга Валентина Иванова готовятся стать родителями. Слухи развеяла Симона Юнусова, мать Тимати. Она опубликовала в своих социальных сетях сторис, на которых запечатлены кадры отдыха на Мальдивах. На снимках можно заметить округлившийся живот Валентины Ивановой.