Возлюбленная Тимати Валя Иванова подтвердила беременность

Валентина и Тимур Юнусов готовятся стать родителями. Для девушки это будет первый ребёнок, а для рэпера — третий. У него уже есть дочь Алиса от Алёны Шишковой, которая в 2012 году заняла второе место на конкурсе «Мисс Россия», и сын Ратмир от Анастасии Решетовой, которая в 2014 году стала первой вице-мисс на том же конкурсе.