Чип Маска вернул парализованному мужчине голос и возможность общаться с близкими

Первоначально предполагалось, что Смит будет управлять системой силой мысли, как другие участники испытаний. Однако разработчики обнаружили, что в его случае движения языка оказались более эффективными. Сигналы передаются на ноутбук через Bluetooth-соединение, обеспечивая полноценное взаимодействие с цифровыми устройствами, говорится в материале.