Патриарх Кирилл в своей книге рассказал, что вынудило РФ начать СВО

Патриарх Кирилл: Россия начала СВО из-за непрекращающихся атак Запада на историю и культуру страны.
Россию вынудили начать специальную военную операцию «непрекращающиеся атаки Запада на историю, культуру и духовные ценности» страны. Об этом Патриарх Кирилл рассказал в своей книге.
«В своей книге Святейший Патриарх объясняет, почему Запад продолжает нападать на историю, культуру и духовные ценности России, что, по его мнению, и подтолкнуло страну к началу вооруженного конфликта в 2022 году. Также в издании раскрывается роль Русской православной церкви в социальной и патриотической деятельности в период специальной военной операции», — сказано в сообщении РПЦ. Кроме того, в книге Патриарх Кирилл рассказывает о подвигах русских воинов в разные эпохи — от Невской битвы до Великой Отечественной войны — и объясняет, почему им удавалось побеждать, несмотря на численное превосходство противника.
Патриарх Кирилл поддержал участие участников спецоперации на Украине в программе подготовки государственных управленцев. Он назвал инициативу современной, правильной и выражающей заботу о будущем России.