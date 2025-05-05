Патриарх Кирилл в своей книге рассказал, что вынудило РФ начать СВО

«В своей книге Святейший Патриарх объясняет, почему Запад продолжает нападать на историю, культуру и духовные ценности России, что, по его мнению, и подтолкнуло страну к началу вооруженного конфликта в 2022 году. Также в издании раскрывается роль Русской православной церкви в социальной и патриотической деятельности в период специальной военной операции», — сказано в сообщении РПЦ. Кроме того, в книге Патриарх Кирилл рассказывает о подвигах русских воинов в разные эпохи — от Невской битвы до Великой Отечественной войны — и объясняет, почему им удавалось побеждать, несмотря на численное превосходство противника.