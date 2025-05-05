Мультик «Маша и Медведь» переедет из России на Кипр

По его данным, между продюсерами студии и Кузовковым возник серьёзный разлад. Причиной конфликта стали коммерциализация проекта и серийное производство контента. Кузовков, разработавший концепцию и первые сюжеты, якобы стремился восстановить творческий контроль и повысить качество, однако студия продолжила выпуск эпизодов без его участия. Отметим, что автор мультфильма уже несколько лет проживает на Кипре, где в 2014 году основал головной офис Animaccord LTD, закрепив за компанией авторские права на франшизу.