Мультик «Маша и Медведь» переедет из России на Кипр

На своей странице во «ВКонтакте» он указал, что в компании ожидается масштабное сокращение персонала, которое завершится к концу июня 2025 года. После этого оставшаяся команда перебазируется на Кипр.
«Создатель “Маши и Медведя” Олег Кузовков изначально оформил права на персонажей на себя лично, что позволило ему в один день разорвать отношения со столичным офисом», — пояснил Ильин.
По его данным, между продюсерами студии и Кузовковым возник серьёзный разлад. Причиной конфликта стали коммерциализация проекта и серийное производство контента. Кузовков, разработавший концепцию и первые сюжеты, якобы стремился восстановить творческий контроль и повысить качество, однако студия продолжила выпуск эпизодов без его участия. Отметим, что автор мультфильма уже несколько лет проживает на Кипре, где в 2014 году основал головной офис Animaccord LTD, закрепив за компанией авторские права на франшизу.
Сейчас, согласно информации Ильина, в московском отделении проводятся сокращения. Финальный этап увольнений планируется завершить до 30 июня 2025 года. Постоянным работникам предоставляют компенсационные выплаты, тогда как внештатные сотрудники, по некоторым данным, рискуют не получить вознаграждение.
Журналист подчеркнул, что уже более десяти лет «Маша и Медведь» не считается сугубо российским продуктом, однако его символическая принадлежность всегда считалась неоспоримой. Ситуация изменилась после обвинений мультсериала в использовании в качестве «инструмента пропаганды» — именно это, по мнению инсайдеров, ускорило дистанцирование от российского рынка.
«Когда твой милый детский мультик начинают называть “инструментом пропаганды”, это не особенно помогает в международных продажах», — заявил журналист. По его мнению, политизация проекта только навредила его международному имиджу.