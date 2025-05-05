Ирина Болгар вышла на связь и выложила пост впервые после пятимесячной паузы

В прошлом году Life.ru писал, что семейство Ирины Болгар оказалось в сложном финансовом положении, обременённое судебными тяжбами и задолженностями. В то время как Павел Дуров осыпал её подарками и возил по всему миру, её родителям приходилось бороться за выживание, пытаясь оплатить коммунальные услуги. Более того, члены семьи постоянно судились друг с другом из-за вопросов, связанных с недвижимостью. На умершем отце до сих пор числится долг, превышающий полмиллиона рублей.