Швеция будет платить украинцам по 32 тысячи евро за возвращение домой

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что поддержал увеличение грантов на возвращение украинских мигрантов с 900 до 32 тысяч евро. Об этом в понедельник, 5 мая, передает Euronews.
Политик добавил, что вновь предложил существенно повысить выплаты, предоставляемые мигрантам в Швеции как финансовый стимул для их отъезда.
В настоящее время мигранты в Швеции получают субсидию в размере 900 евро на взрослого человека, однако эта мера не принесла ожидаемых результатов. В 2023 году, согласно данным Шведского миграционного агентства, было одобрено лишь одно из 70 заявлений.
Чтобы изменить ситуацию, правительство предложило увеличить сумму выплат до 32 тысяч евро.
Хотя финансовые стимулы для добровольного возвращения мигрантов применяются уже несколько десятилетий, Кристерссон отметил, что сейчас ориентируется на опыт Дании, где установлена целевая группа в 22 тысячи человек.
— Мы копируем датскую модель и значительно увеличиваем эту сумму, чтобы облегчить жизнь тем, кто осознает, что предпочел бы вернуться в свою страну, и по разным причинам считает, что не может построить в Швеции хорошую для себя жизнь, — цитирует Кристерссона Euronews.
Похожую модель начали применять и в США: местные власти будут оплачивать билеты нелегальным мигрантам на родину и предоставлять им по тысяче долларов после подтвержденного выезда из страны. По словам главы Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм, программа снизит расходы на депортацию на 70 процентов.