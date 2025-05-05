Швеция будет платить украинцам по 32 тысячи евро за возвращение домой

— Мы копируем датскую модель и значительно увеличиваем эту сумму, чтобы облегчить жизнь тем, кто осознает, что предпочел бы вернуться в свою страну, и по разным причинам считает, что не может построить в Швеции хорошую для себя жизнь, — цитирует Кристерссона Euronews.