Функционера Еврокомиссии заподозрили в коррупции в пользу Катара

Еврокомиссия (ЕК) объявила о проведении «дисциплинарной процедуры» против высокопоставленного чиновника Европейского союза (ЕС) бывшего гендиректора ЕК по транспорту эстонца Хенрика Хололея. По данным представителей комиссии, его подозревают в коррупционной связи с Катаром.
— Соответствующие инстанции приняли 21 марта решение провести дисциплинарную процедуру, и она продолжается. Очевидно, что мне трудно вдаваться в подробности, учитывая, что на данный момент процедура не завершена… Что касается европейской прокуратуры, со своей стороны я могу только подтвердить, что она не проинформировала комиссию об открытии расследования на этой стадии, — сказал официальный представитель ЕК Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать обстоятельства этого дела.
В свою очередь СМИ Европы проинформировали, что Хололей, будучи главой гендирекции по транспорту, в период с 2015 по 2021 год неоднократно бывал в катарской столице Дохе, порой вместе с семьей. При этом целями поездки были в том числе отдых и развлечения, а сами поездки якобы оплачивались властями Катара. Таким образом, Хололей нарушал «правила о конфликте интересов, прозрачности, принятии подарков и раскрытии документов».
В частности, французская газета Le Figaro сообщила, что в указанный период чиновник проводил переговоры в рамках соглашения об «открытом небе». Эта договоренность предоставляла катарской компании Qatar Airways расширенный выход в ЕС. В связи с этим прокуратура Европы объявила в начале ноября 2024 года об открытии расследования касательно этой сделки.
Примерно в то же время ЕС запустил собственную процедуру внутри союза. По слова представителя ЕК, выслушав заявления Хололея, комиссия приняла решение 21 марта перейти от «преддисциплинарной» процедуры к «дисциплинарной». Если подозрения подтвердятся, чиновнику грозят меры вплоть до увольнения из ЕК.
55-летний функционер Еврокомиссии еще в 2023 году уже покинул пост генерального директора. Взамен он получил более низкую должность политического советника. Он продолжает ее занимать и сейчас.
Le Figaro подчеркнула, что этот эпизод добавляется к делу, получившему название Qatargate, имея в виду разразившийся в декабре 2022 года скандал в Европейском парламенте в связи с фактами коррупции, в которых были замешаны Катар и Марокко.
Это не первый скандал внутри Еврокомиссии. В начале февраля лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о «специальном трибунале» для России и призвал устроить его для нее самой на фоне коррупционных скандалов в Евросоюзе.