Функционера Еврокомиссии заподозрили в коррупции в пользу Катара

— Соответствующие инстанции приняли 21 марта решение провести дисциплинарную процедуру, и она продолжается. Очевидно, что мне трудно вдаваться в подробности, учитывая, что на данный момент процедура не завершена… Что касается европейской прокуратуры, со своей стороны я могу только подтвердить, что она не проинформировала комиссию об открытии расследования на этой стадии, — сказал официальный представитель ЕК Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать обстоятельства этого дела.