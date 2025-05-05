Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РГ: Погиб 19-летний сын писателя Шаргунова и сценаристки Козловой

Предварительно, Ивана Шаргунова сбил автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

19-летний студент исторического факультета МГУ Иван Шаргунов, единственный сын писателя, депутата Госдумы Сергея Шаргунова и сценаристки Анны Козловой погиб в результате ДТП. Об этом сообщила «Российская газета».

По данным издания, в настоящее время, предварительно, известно, что молодого человека сбила машина.

«Горе для отца, горе для матери…», — говорится в публикации.

Издание выразило глубокие соболезнования родным и близким Ивана Шаргунова.

Как писал сайт KP.RU, 5 мая стало известно, что в возрасте 73 лет умер депутат Государственной думы и бывший глава города Уфы Павел Качкаев. Подробности смерти парламентария пока не уточняются. Пока также неизвестны время и место похорон политика. Подчеркивалось, что депутат умер в столице на 74-м году жизни.