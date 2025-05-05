РГ: Погиб 19-летний сын писателя Шаргунова и сценаристки Козловой

По данным издания, в настоящее время, предварительно, известно, что молодого человека сбила машина.
«Горе для отца, горе для матери…», — говорится в публикации.
Издание выразило глубокие соболезнования родным и близким Ивана Шаргунова.
Как писал сайт KP.RU, 5 мая стало известно, что в возрасте 73 лет умер депутат Государственной думы и бывший глава города Уфы Павел Качкаев. Подробности смерти парламентария пока не уточняются. Пока также неизвестны время и место похорон политика. Подчеркивалось, что депутат умер в столице на 74-м году жизни.