Россияне за сутки скупили кефир, который пьет Путин

«В выходные кефир и ряженку производства компании “ЭкоВакино” из Рязанской области еще можно было найти в супермаркетах, но к понедельнику полки с кефиром опустели, осталась лишь ряженка — и то ненадолго», — пишет KP.RU со ссылкой на данные торговых сетей. В публикации также напоминается, что Владимир Путин еще в начале 2000-х годов рассказывал о своей привычке пить кефир перед сном. Помимо молочных продуктов, внимание привлек шоколад «Президент» белорусской фабрики «Коммунарка», который содержит от 72% до 85% какао и не включает сахар. Этот шоколад президенту передал Александр Лукашенко.