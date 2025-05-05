«Динамо» одержало победу в первом матче после отставки Марцела Лички

Уже на второй минуте встречи Муми Нгамалё из «Динамо» открыл счёт, однако на 31-й минуте Дмитрий Скопинцев срезал мяч в свои ворота, тем самым восстановив равновесие. Во втором тайме Ярослав Гладышев сначала вновь вывел свою команду вперёд, а затем оформил дубль, закрепив окончательный результат встречи.
Этот матч стал первым для команды под руководством исполняющего обязанности тренера Роланда Гусева. Напомним, что Марцел Личка покинул пост главного тренера «Динамо» 1 мая. В заявлении клуб поблагодарил чешского специалиста за проделанную работу и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.