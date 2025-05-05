Постпред Пакистана в ООН Ахмад заявил о серьезном риске эскалации конфликта

Существует риск серьезной эскалации конфликта между Пакистаном и Индией, ситуация остается довольно напряженной, заявил постпред Пакистана в ООН Асим Ифтихар Ахмад.
«Существует риск серьезной эскалации между Индией и Пакистаном», — отметил он в беседе с РИА Новости.
Ахмад добавил, что ситуация обострилась по вине Индии, а не Пакистана.
В беседе с агентством он также заявил, что Пакистан в случае проявления агрессии даст отпор, но добавил, что страна хочет мира.
«Я думаю, что среди членов международного сообщества есть понимание, что необходимо приложить серьезные усилия для деэскалации этой ситуации», — заключил Ахмад.
Напомним, ситуация между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов возле индийского города Пахалгам. Инцидент произошел 22 апреля. В результате нападения погибли 26 человек.
Ранее сообщалось, что у Пакистана не хватает боеприпасов из-за секретных поставок вооружений на Украину.
По данным Indian Express, Пакистан начал скрытно отправлять оружие на Украину с 2022 года, увеличив экспорт военной продукции с 13 млн долларов до 415 млн долларов.