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Постпред Пакистана в ООН Ахмад заявил о серьезном риске эскалации конфликта

По словам постпреда Пакистана в ООН, эскалационная ситуация сложилась по вине Индии.

Источник: Аргументы и факты

Существует риск серьезной эскалации конфликта между Пакистаном и Индией, ситуация остается довольно напряженной, заявил постпред Пакистана в ООН Асим Ифтихар Ахмад.

«Существует риск серьезной эскалации между Индией и Пакистаном», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Ахмад добавил, что ситуация обострилась по вине Индии, а не Пакистана.

В беседе с агентством он также заявил, что Пакистан в случае проявления агрессии даст отпор, но добавил, что страна хочет мира.

«Я думаю, что среди членов международного сообщества есть понимание, что необходимо приложить серьезные усилия для деэскалации этой ситуации», — заключил Ахмад.

Напомним, ситуация между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов возле индийского города Пахалгам. Инцидент произошел 22 апреля. В результате нападения погибли 26 человек.

Ранее сообщалось, что у Пакистана не хватает боеприпасов из-за секретных поставок вооружений на Украину.

По данным Indian Express, Пакистан начал скрытно отправлять оружие на Украину с 2022 года, увеличив экспорт военной продукции с 13 млн долларов до 415 млн долларов.