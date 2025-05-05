Суд арестовал историка и автора канала «Архитектурные излишества» Гнилорыбова

Мещанским районным судом города Москвы был вынесен арест в отношении историка и автора канала Архитектурные излишества Павла Гнилорыбова. Об этом стало известно из картотеки суда.