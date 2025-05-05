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Суд арестовал историка и автора канала «Архитектурные излишества» Гнилорыбова

Мещанским районным судом города Москвы был вынесен арест в отношении историка и автора канала Архитектурные излишества Павла Гнилорыбова. Об этом стало известно из картотеки суда.

Причиной задержания стало обвинение в несоблюдении законных требований сотрудника полиции.

Мещанским районным судом города Москвы был вынесен арест в отношении историка и автора канала «Архитектурные излишества» Павла Гнилорыбова. Об этом стало известно из картотеки суда.

Согласно информации, размещенной в судебной картотеке, причиной задержания стало обвинение в несоблюдении законных требований сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ). На данный момент подробности инцидента остаются неизвестными.

Павел Гнилорыбов занимает должность научного сотрудника Музея Москвы, а также является автором Telegram-канала «Архитектурные излишества». Помимо этого, он читает лекции, занимается публицистикой и сотрудничал с изданием Weekend..