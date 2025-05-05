Российское посольство в Словакии обратило внимание словацких политиков, планирующих посетить Украину 9 мая, на то, каких именно деятелей сегодня почитают в Киеве.
В понедельник Игорь Матович, экс-премьер Словакии и лидер парламентской оппозиционной партии «Slovensko», предложил другим оппозиционным лидерам совместно посетить Киев 9 мая. При этом он резко раскритиковал намерение действующего премьер-министра Роберта Фицо отправиться в Москву на празднование Дня Победы.
При этом дипломаты дали словацким политикам, планирующим визит в Киев по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и «Дня Европы», краткий экскурс в историю и географию.
«Для тех, у кого нет ни памяти, ни стыда, ни совести, напомним, что до прихода к власти на Украине нынешнего неонацистского режима данная магистраль именовалась проспектом генерала Ватутина, освободившего Киев от фашистов и убитого затем бандеровцами», — уточнили в посольстве РФ.
Ранее источник в Службе внешней разведки заявил, что список европейских государств, получивших приглашения в Киев на 9 мая, удивительным образом совпадает с составом стран гитлеровского блока во Второй мировой войне.