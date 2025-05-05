«Ни стыда, ни совести»: в посольстве России отреагировали на предложение Матовича поехать в Киев

«Для тех, у кого нет ни памяти, ни стыда, ни совести, напомним, что до прихода к власти на Украине нынешнего неонацистского режима данная магистраль именовалась проспектом генерала Ватутина, освободившего Киев от фашистов и убитого затем бандеровцами», — уточнили в посольстве РФ.