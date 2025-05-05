Суд приговорил владельца газеты «Век» Гусова к пяти годам за вымогательство

Владелец газеты «Век» осужден за вымогательство.
Пресненский районный суд Москвы приговорил владельца газеты «Век» и Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о вымогательстве. Об этом сообщают СМИ.
«Пресненский районный суд Москвы приговорил владельца газеты “Век” и Telegram-канала “Новый век” Александра Гусова к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о вымогательстве. Суд признал его виновным в вымогательстве почти 28 млн рублей у генерального директора ПАО “Россети” Андрея Рюмина и бизнесмена, создателя компании Yota Альберта Авдоляна», — сообщает «Коммерсант».