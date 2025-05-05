Суд приговорил владельца газеты «Век» Гусова к пяти годам за вымогательство

Ранее URA.RU сообщало, что в Донецке сотрудники ФСБ задержали двух местных жителей, которые, выдавая себя за силовиков, вымогали у граждан деньги под угрозой насилия. Злоумышленники находятся под стражей и дают показания. Материалы дела переданы в МВД.