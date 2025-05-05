В Колумбийском университете назвали лауреатов Пулитцеровской премии

На Пулитцеровской премии также вручаются награды в категории «За служение обществу». Победителем в этой номинации стала некоммерческая организация ProPublica. Ее сотрудники снимают журналистские расследования. Свою награду получили и корреспонденты The Washington Post. Им присудили премию за своевременное освещение попытки покушения на американского лидера (тогда — кандидата в президенты США) Дональда Трампа.