В Колумбийском университете назвали лауреатов Пулитцеровской премии

Американская ежегодная Пулитцеровская премия прошла в Нью-Йорке. Организаторы объявили лауреатов номинаций «За служение обществу», «Национальный репортаж» и других категорий.
Награду за лучший «Зарубежный репортаж» вручили журналистам The New York Times и корреспонденту Деклану Уолшу. Они сняли работу под названием «Разоблачительное расследование конфликта в Судане». В номинации «Национальный репортаж» лауреатами объявлены сотрудники газеты The Wall Street Journal.
На Пулитцеровской премии также вручаются награды в категории «За служение обществу». Победителем в этой номинации стала некоммерческая организация ProPublica. Ее сотрудники снимают журналистские расследования. Свою награду получили и корреспонденты The Washington Post. Им присудили премию за своевременное освещение попытки покушения на американского лидера (тогда — кандидата в президенты США) Дональда Трампа.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, тем временем, напомнила о критической ситуации с безопасностью российских журналистов. По ее словам, реальное положение дел в мировом медиапространстве не соответствует идеалам.