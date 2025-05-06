Звонок из прошлого: закрытую игру про капитана Блада оживили спустя 15 лет

— Тогда с правами на игру была полная неразбериха, и что кому принадлежит толком никто не знал, но очень многим хотелось иметь в коллекции физическое издание Блада, пусть и фанатское. До этого таким же путем уже печаталась Warcraft adventures Lord of the clans (схожая с Бладом судьба). Сообщество тогда скинулось на полиграфию, чеканку, и из всего, что можно было найти в Сети, мы собрали первое коллекционное издание. В том же году образовалось издательство VG Limited, — сказал Василий Овчинников «Известиям».