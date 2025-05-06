Лучше с хором: в Театре Моссовета поставили «Женитьбу» Гоголя

Всё семейство потенциальной невесты художник одела в белые одежды. Это символично. Они готовы к свадьбе хоть сегодня. Правда, впервые перед зрителем Агафья Тихоновна предстает в исподнем. Тоже белом. Для Ники Здорик это первая главная роль. Она играет взбалмошную, не по возрасту наивную девушку, мечтающую выйти замуж. Богатая невеста хоть и грезит о муже, но порой кажется, что ей не хватает папенькиного ремня, до того она глупа. И хоть окружают ее мамки-няньки, а она носится по дому, как ребенок, и реагирует не по возрасту на предложения принять сватов, в глубине душе и она, и женихи — одинокие люди. И от этого несчастны. Подколесин стал первым мужчиной, кому она открыла свое сердце. И казалось, вот она, удача, хватайтесь друг за друга, живите счастливо. Но Гоголь решил иначе.