Дни побед: военная драма «В списках не значился» стала лидером кинопроката

Отстал «Кракен», впрочем, незначительно. На его счету еще 223 млн рублей. Что любопытно, сборы картины с каждой неделей становятся только больше, а не идут на спад, как это происходит обычно. В первый уикенд фильм принес кассе 169 млн, через неделю еще 178. Кроме того, картина показала наибольшую среднюю заполняемость зала — 29 человек на сеанс. У лидера бокс-офиса — 17. Ниже расположился «Батя 2. Дед» со 104 млн рублей. В топе комедия Ильи Учителя держится уже месяц, и ее общие сборы приближаются к отметке 1,5 млрд рублей. Результаты, отметила Ольга Зинякова, превзошли все ожидания.