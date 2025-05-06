День святого Георгия Победоносца в 2025 году: кто такой святой Георгий

Первый день памяти связан с мученической смертью святого, датируемой 6 мая 303 года. Этот день в народе называется Юрий Вешний, Юрьев день или Егорьев день — по разным формам имени святого. В 2025 году он выпадает на вторник. Второй и третий дни памяти — 16 и 23 ноября — связаны с обновлением (освещением) храма Георгия в Лидде и его пытками соответственно (церковь 23 ноября вспоминает его колесование). Последняя дата особенно почитается в Грузии, которая, кстати, как раз и названа в честь этого святого. Эти даты в 2025 году выпали на воскресенье.