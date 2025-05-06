Календарь на 6 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

6 мая в мире вспоминают о важности борьбы с астмой и о том, что сидеть на диете в угоду моде — не слишком полезная затея. Православные христиане вспоминают одного из самых почитаемых святых — святого Георгия Победоносца. К этой же дате приурочен День герба и флага Москвы. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 6 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».