Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Оплата проезда и выплата стипендии»: в США нашли способ избавления от нелегалов

Нелегалам в США предложили по тысяче долларов за самодепортацию.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах продолжается активная борьба с нелегальными мигрантами. Иностранцам предложили «пряник» в виде тысячи долларов за самодепортацию. Для получения средств достаточно лишь воспользоваться приложением для самостоятельного выезда из США, сказано в сообщении от американского Министерства внутренней безопасности.

Подав заявку на самодепортацию, иностранец станет неприкосновенным для полиции. Нелегала не задержат и не вышлют из страны. Участие в программе также дает возможность сохранить право на возвращение в США в будущем.

«Любой нелегал, который воспользуется приложением CBP Home App для самодепортации, также получит стипендию в размере $1 тыс.», — отмечается в сообщении.

Администрация хозяина Белого дома Дональда Трампа, решительно настроенная на выдворение мигрантов, подала в суд на штат Колорадо. Предметом иска стало местное законодательство о миграции, которое не соответствует федеральному.