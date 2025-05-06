«Оплата проезда и выплата стипендии»: в США нашли способ избавления от нелегалов

В Соединенных Штатах продолжается активная борьба с нелегальными мигрантами. Иностранцам предложили «пряник» в виде тысячи долларов за самодепортацию. Для получения средств достаточно лишь воспользоваться приложением для самостоятельного выезда из США, сказано в сообщении от американского Министерства внутренней безопасности.
Подав заявку на самодепортацию, иностранец станет неприкосновенным для полиции. Нелегала не задержат и не вышлют из страны. Участие в программе также дает возможность сохранить право на возвращение в США в будущем.
«Любой нелегал, который воспользуется приложением CBP Home App для самодепортации, также получит стипендию в размере $1 тыс.», — отмечается в сообщении.
Администрация хозяина Белого дома Дональда Трампа, решительно настроенная на выдворение мигрантов, подала в суд на штат Колорадо. Предметом иска стало местное законодательство о миграции, которое не соответствует федеральному.