ФСБ рассказала, как в годы войны устанавливали факты геноцида

«Показательно, что до середины 1943 года руководство стран Запада сознательно замалчивало и игнорировало факты преступлений гитлеровской Германии и ее союзников на оккупированной территории СССР. И это несмотря на то, что советский народный комиссариат иностранных дел направил в 1941—1943 годах четыре ноты о злодеяниях оккупационных властей в отношении мирного населения посольствам и миссиям, аккредитованным в Москве», — подчеркивает ФСБ. В докладной записке Вячеславу Молотову его заместитель по наркомату иностранных дел Соломон Лозовский писал 15 мая 1943 года: «Ни один посланник союзных с нами стран не высказался публично по этому вопросу».