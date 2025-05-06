ФСБ рассказала, как в годы войны устанавливали факты геноцида

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Советские органы государственной безопасности уже в 1941 году начали кропотливую работу по сбору информации о преступлениях гитлеровцев и их пособников в отношении мирного населения на временно оккупированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войны, десятки тысяч фактов этих злодеяний легли в основу материалов, использованных советской делегацией на Международном военном трибунале в Нюрнберге, сообщила Федеральная служба безопасности России.
«В год 80-летия со дня окончания Второй мировой войны в странах Запада происходят события, наступление которых не могли вообразить себе наши деды, ценой миллионов жизней спасшие Европу от порабощения гитлеровской Германией, — фактически возрождается нацистская идеология, проповедующая превосходство одних наций над другими (“цветущий сад” на фоне “диких джунглей”), потомки тех, кто верно служил Гитлеру, заняли высокие государственные должности и начали открыто гордиться своими предками, преступления которых против человечества не имеют срока давности», — отмечается в сообщении ФСБ.
В преддверии 80-летия Великой Победы ФСБ продолжает рассекречивание и опубликование архивных материалов, связанных с розыском военных преступников и их пособников, уничтожавших мирное население СССР.
«Кропотливая работа по установлению лиц, виновных в злодеяниях против советских граждан, и документированию совершенных ими преступлений была начата органами государственной безопасности уже в первый год Великой Отечественной войны, с освобождением первых оккупированных районов Московской области. 12 декабря 1941 года вышел приказ Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР “Об оперативно-чекистском обслуживании местностей, освобожденных от войск противника”, регламентировавший розыск агентуры противника, предателей и пособников оккупационных властей», — отмечает ФСБ.
Шестнадцатого декабря 1941 года была издана директива НКВД Украинской СССР «О формировании и работе органов НКВД на освобожденной от противника территории», которая предписывала городским и районным аппаратам НКВД «выявлять и по возможности обязательно документировать (путем опроса очевидцев и пострадавших, фотографирования, составления актов и т.п.) всех наиболее характерных зверств, разбоя, насилия, грабежа, имевших место со стороны фашистских оккупантов».
Указанием НКВД СССР от 18 февраля 1942 года «О задачах и постановке оперативно-чекистской работы на освобожденной от немецко-фашистских оккупантов территории СССР» было определено содержание докладных записок: в них нужно было указывать точное количество разрушенных и сожженных домов, данные об изменниках, предателях и пособниках нацистов«. Вместе с докладными в центр следовало направлять “обнаруженные и изъятые наиболее интересные документы, характеризующие деятельность оккупантов”.
Приказом НКВД СССР от 25 февраля 1942 года была утверждена инструкция «О порядке собирания, учета и хранения документальных материалов о зверствах, разрушениях, грабежах и насилиях германских властей в оккупированных ими советских районах», действие которой распространялось на все советские учреждения, организации, предприятия, а также на части и соединения Красной армии.
«Собранные органами государственной безопасности доказательства массовых преступлений оккупантов на территории СССР послужили основанием для образования указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 года Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР», — поясняет ФСБ.
Девятнадцатого апреля 1943 года, в день создания органов советской военной контрразведки «Смерш», одновременно был издан указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и их пособников». «Смершевцы», которые первыми заходили на освобожденную от врага территорию вместе с передовыми частями Красной армии, сразу же подключились к работе по документированию преступлений оккупантов.
«Показательно, что до середины 1943 года руководство стран Запада сознательно замалчивало и игнорировало факты преступлений гитлеровской Германии и ее союзников на оккупированной территории СССР. И это несмотря на то, что советский народный комиссариат иностранных дел направил в 1941—1943 годах четыре ноты о злодеяниях оккупационных властей в отношении мирного населения посольствам и миссиям, аккредитованным в Москве», — подчеркивает ФСБ. В докладной записке Вячеславу Молотову его заместитель по наркомату иностранных дел Соломон Лозовский писал 15 мая 1943 года: «Ни один посланник союзных с нами стран не высказался публично по этому вопросу».
Положение начало меняться в связи с явными успехами Красной армии в освобождении от оккупантов территории СССР и продвижением советских войск в направлении Западной Европы. На Конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании 30 октября 1943 года была принята «Московская декларация по вопросу о всеобщей безопасности», предусматривавшая наказание нацистских преступников «согласно совместному решению правительств союзников». Положения декларации легли в основу решения Ялтинской конференции 1945 года, в котором была провозглашена цель уничтожения германского милитаризма и нацизма (выражаясь современным языком — демилитаризация и денацификация Германии).
Помимо документирования фактов злодеяний, совершенных оккупантами на территории СССР и стран Европы, и поиска нацистских преступников, советские органы государственной безопасности занялись розыском их пособников из числа советских и иностранных граждан, принимавших участие в геноциде мирного населения. В этих целях была организована проверка лиц, возвращавшихся из плена, в фильтрационных лагерях, подведомственных Управлению по делам военнопленных и интернированных (УПВИ) НКВД СССР.
«На всех этапах розыска военных преступников, предателей и пособников оккупантов советские органы государственной безопасности стремились реализовать принцип неотвратимости возмездия за совершенные злодеяния — не случайно преступлениям против мирного населения СССР была присвоена категория “без срока давности”, — подчеркивает ФСБ.
Одиннадцатого января 1944 года было подписано распоряжение УПВИ НКВД «О выявлении среди военнопленных участников зверств», в котором подчеркивалось, что в лагерях, где содержались военнопленные немцы, могли находиться виновные в преступлениях против мирного населения, которые скрывали свои воинские звания и должности. Особое внимание было уделено выявлению среди них эсэсовцев, которые, как и современные украинские нацисты, имели склонность к татуировкам, выдающим их приверженность преступной идеологии.
«В 1945—1946 годах в ходе медицинских осмотров в лагерях было выявлено около 15 тысяч обладателей татуировок, свидетельствующих о принадлежности к СС», — отмечает ФСБ.
По информации спецслужбы, к 1 октября 1946 года на оперативный учет в лагерях были поставлены 6804 организатора и участника военных преступлений, из них 6030 немцев, 435 румын, 312 венгров и 27 итальянцев, среди которых 69 генералов, 602 офицера, 6133 унтер-офицера и рядовых.
«Обобщенные результаты розыскной работы органов государственной безопасности легли в основу материалов Чрезвычайной государственной комиссии, использованных советской делегацией во время Международного военного трибунала в Нюрнберге. Всего было задокументировано 54 тысячи фактов преступлений нацистов, опрошено более 250 тысяч потерпевших, получены неоспоримые доказательства совершенных злодеяний против населения СССР», — заключили в ФСБ.