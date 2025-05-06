Доллар сменит курс после майских праздников. Как отреагирует рубль

Владислав Антонов отметил, что в ближайшую неделю стоит обратить особое внимание на торговые переговоры между США и Китаем, публикацию данных по индексу деловой активности в секторе услуг США и комментарии представителей ФРС относительно будущей монетарной политики — эти события могут существенно повлиять на глобальные настроения инвесторов и, как следствие, на курсы валют с российским рублём. Не стоит также забывать о низкой ликвидности российского валютного рынка, что делает его особенно чувствительным к разовым крупным сделкам. Прогнозы по рублю в текущей ситуации имеют смысл только на очень короткую перспективу — не дальше одной недели, учитывая множество непредсказуемых факторов.