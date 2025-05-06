Российское посольство в Словакии напомнило политикам республики, которые планируют 9 мая посетить Киев, кого славят нынешние украинские власти.
Бывший премьер-министр Словакии, депутат парламента Игорь Матович ранее призвал лидеров оппозиционных партий объединиться и вместе посетить 9 мая Украину. Он подверг критике планы словацкого премьера Роберта Фицо прилететь в Москву по случаю Дня Победы.
— Приехав в Киев и услышав бандеровский лозунг «Слава Украине — героям слава!», подумайте, кого славят нынешние киевские власти и кого вы поддерживаете, — сказано на странице посольства в соцсети.
Также российские дипломаты преподали словацким политикам, собирающимся в Киев, «небольшой урок истории с географией».
— От улицы Братиславской в Киеве до проспекта имени главаря укронацистов времен Второй мировой Шухевича — хода менее получаса. Вы пойдете этим маршрутом? Для тех, у кого нет ни памяти, ни стыда, ни совести, напомним, что до прихода к власти на Украине неонацистского режима эта магистраль именовалась проспектом генерала Ватутина, который освободил Киев от фашистов, и убитого потом бандеровцами. Вам это в школе рассказывали? — отметили в диппредставительстве.
Страны Европы, которых пригласили поучаствовать в мероприятиях Киева к 9 мая, почти полностью являют собой состав бывшей гитлеровской коалиции, воевавшей с СССР в рядах вермахта. С таким заявлением 5 мая выступили в Службе внешней разведки России.