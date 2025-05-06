— От улицы Братиславской в Киеве до проспекта имени главаря укронацистов времен Второй мировой Шухевича — хода менее получаса. Вы пойдете этим маршрутом? Для тех, у кого нет ни памяти, ни стыда, ни совести, напомним, что до прихода к власти на Украине неонацистского режима эта магистраль именовалась проспектом генерала Ватутина, который освободил Киев от фашистов, и убитого потом бандеровцами. Вам это в школе рассказывали? — отметили в диппредставительстве.