Шойгу оценил демографические потери СССР из-за Великой Отечественной войны

«Великая Победа досталась советскому народу огромной ценой. Именно Советский Союз понес наибольшие человеческие потери. Прямые потери от военных действий составили почти 27 миллионов человек, косвенные (от голода, болезней и т.д.) — почти 6,5 миллиона граждан. Миллионы раненных, искалеченных войной людей быстро уходили из жизни. Погибло около 8 миллионов детей. Рождаемость сократилась на 15,5 миллиона», — отметил он.