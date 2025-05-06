Шойгу оценил демографические потери СССР из-за Великой Отечественной войны

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Прямые и косвенные расчетные демографические потери СССР в результате Великой Отечественной войны в совокупности приблизились к 50 миллионам человек, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для «Российской газеты».
«Великая Победа досталась советскому народу огромной ценой. Именно Советский Союз понес наибольшие человеческие потери. Прямые потери от военных действий составили почти 27 миллионов человек, косвенные (от голода, болезней и т.д.) — почти 6,5 миллиона граждан. Миллионы раненных, искалеченных войной людей быстро уходили из жизни. Погибло около 8 миллионов детей. Рождаемость сократилась на 15,5 миллиона», — отметил он.
«Таким образом, общие (прямые и косвенные) расчетные демографические потери СССР приблизились к 50 миллионам человек», — подчеркнул Шойгу.
По его словам, «безмерны масштабы материального ущерба, нанесенного нашему государству самой человеконенавистнической и кровавой войной: сотни городов, тысячи предприятий, десятки тысяч сел и деревень лежали в руинах».