ФСБ опубликовала данные на пособников нацистов, после войны укрытых Западом

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Федеральная служба безопасности России обнародовала данные на некоторых пособников нацистов, в Великую Отечественную войну совершавших преступления против граждан СССР и укрывшихся на Западе, в их числе выходцы с Украины и из стран Прибалтики.
ФСБ опубликовала выдержки из сборника «Список установленных на жительстве в капиталистических странах изменников Родине, агентов иностранных разведок, участников антисоветских организаций, карателей и других государственных преступников», составленного Комитетом государственной безопасности СССР в 1964 году. Счет справок на этих преступников, вошедших в список, шел на сотни.
Среди этих преступников, данные на которых были собраны на тот момент, — Болис Крижинаускас 1906 года рождения, уроженец деревни Науседжяй Биржайского района Литовской ССР. В 1941—1944 годах он служил старшим чиновником литовской полиции безопасности Паневежского округа, участвовал в арестах, истязаниях и расстрелах советских граждан, имел на связи агентуру. «По данным на 1962 год, проживал в Энфилд-Хайте (Южная Австралия), работал на фабрике», — говорилось в сборнике.
Март Кюбарсепп 1914 года рождения, уроженец Тартуского района Эстонской ССР, в 1941 году был переводчиком в немецкой армии и агентом Тартуской политической полиции. С 1942 года служил в отделе IV-Б ассистентом Тартуской референтуры политической полиции и службы безопасности СД, проводил аресты советских граждан и вел следствие по их делам. Засылал агентуру в тыл советских войск. «В 1958 году установлен в городе Портленд, Орегон (США)», — отмечали в КГБ.
Юлюс Моркявичус 1922 года рождения, уроженец деревни Петриконяй Линкувского района Литовской ССР, в 1941 году состоял в карательном отряде в местечке Пашвитинис, участвовал в арестах советских граждан. В 1944 году был завербован германской разведкой. После краткосрочной разведывательно-диверсионной подготовки в местечке Плателяй в октябре 1944-го перебрасывался в тыл советской армии. «По данным на 1960 год проживал в городе Ошен-Парк, Калифорния (США)», — отмечалось в сборнике.
Григорий Шкода 1910 года рождения, украинец, уроженец села Жовтневе Пирятинского района Полтавской области. В 1941—1943 годах служил старшим полицейским, затем следователем Гребенковской районной полиции Полтавской области. «Участвовал в расстрелах советских граждан, что подтверждается показаниями свидетелей. По данным на 1960 год, проживал в Канаде, работал в одной из лабораторий», — говорилось в сборнике.
Эльмар Селлер 1904 года рождения, уроженец и житель Вильяндиского района Эстонской ССР, во время немецкой оккупации республики принимал активное участие в арестах и облавах на советских граждан, вел следствие по делам арестованных и лично принимал участие в расстрелах. По информации КГБ, «в настоящее время проживает в Пеннингтон, Южная Австралия».
Аркадий Пиманенок 1922 года рождения, уроженец деревни Князево Идрицкого района Псковской области, русский, с 1942 года был «штатным агентом контрразведывательного органа ГФП», затем служил в карательном отряде «Швейтеринг» при германской абвергруппе-317. В 1945 году обучался в германской разведывательной школе в чехословацком Карлсбаде. В 1947 году на территории Западной Германии поступил на службу в армию США. Проживал в городе Трентоне (штат Нью-Йорк).
Михаил Столбашинский 1907 года рождения, уроженец и житель города Лудзы Латвийской ССР. В 1941—1944 годах служил старшим полицейским полиции Лудзы. Участвовал в арестах, конвоировании и расстрелах советских граждан. «По данным на 1959 год вместе с семьей проживал в городе Уотертаун, Массачусетс (США)», — отмечали советские чекисты.