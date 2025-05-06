ФСБ опубликовала данные на пособников нацистов, после войны укрытых Западом

Среди этих преступников, данные на которых были собраны на тот момент, — Болис Крижинаускас 1906 года рождения, уроженец деревни Науседжяй Биржайского района Литовской ССР. В 1941—1944 годах он служил старшим чиновником литовской полиции безопасности Паневежского округа, участвовал в арестах, истязаниях и расстрелах советских граждан, имел на связи агентуру. «По данным на 1962 год, проживал в Энфилд-Хайте (Южная Австралия), работал на фабрике», — говорилось в сборнике.