Ёжики и танки с дредами: Как бронетехника с необычной защитой наводит ужас на ВСУ

Ещё одно преимущество новой защиты над «царь-мангалами» — сохранение возможности вращать башню и вести огонь в любом направлении. Для 30-мм автопушки БМП-2М, равно как и для четырёх противотанковых ракет «Корнет», способные к упругой деформации стальные нити препятствием не станут. В случае с танками, их мощными орудиями и горизонтальными приводами — тем паче. Открытым в случае с «бэхой» остаётся лишь вопрос защиты доступа в десантное отделение — пехоте придётся сближаться с машиной, и тросы могут доставить неудобства. Как наши Кулибины обыграли эту заковыку, покажут новые кадры с передовой.