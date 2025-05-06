Шойгу назвал факторы победы советского народа в Великой Отечественной войне

«Одним из просчетов возомнивших себя “арийцами” немцев была уверенность в неспособности русских к быстрому развертыванию своего потенциала, которого требовала война нового типа. Однако, даже потеряв значительную часть территорий и народного хозяйства на западе, СССР благодаря завоеваниям первых пятилеток сумел в кратчайшие сроки привлечь для нужд обороны имевшиеся ресурсы в восточных регионах страны. Тем самым было обеспечено превосходство Советского Союза над работавшей на Германию европейской промышленностью, а Красной армии — над вермахтом как в количестве, так и в качестве вооружения», — написал Шойгу.