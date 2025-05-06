Столичные волонтеры из районов Алексеевский и ВДНХ уже не первый год плетут маскировочные сети для участников спецоперации. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, кому предназначены сети.
Небольшое подвальное помещение на улице Бориса Галушкина заполнено различными типами маскировочных сетей, которые уже через несколько дней отправят бойцам на передовую. Эти плетения помогут военнослужащим скрываться от противника. Каждая сеть практически уникальна: одни предназначены для лесных зон, где еще сохранилась растительность, другие — для военных, действующих в полях, полустепях или степях. Эти плетения способны замаскировать бойцов ВС РФ и защитить их от атак дронов. При этом волонтеры все делают строго по рекомендациям военных.
— Наша деятельность началась еще задолго до 24 января 2022 года. Мы помогали беженцам с Донбасса, а ныне — это новые регионы страны, — рассказывает руководитель волонтерской группы Надежда Байкова.
По ее словам, после начала спецоперации они стали помогать еще и ребятам из 40-й отдельной бригады морской пехоты, интернациональной бригады «Пятнашка», а также подразделений «Арбат» и «Алания».
— Помимо этого мы собираем гуманитарную помощь: медикаменты, одежду и многое другое для бойцов, — добавляет Надежда. — С самого начала вторжения неонационалистов на территорию Курской области мы еженедельно отправляли лекарства, средства гигиены, постельное белье и другие необходимые вещи в прифронтовые и приграничные госпитали.
Чтобы распространять информацию о сборах помощи, волонтеры привлекают даже своих детей и внуков.
— Конечно, мы также сообщаем о готовящихся отправках через домовые чаты и группы. Иначе люди просто не узнают, куда нести вещи, — объясняет Надежда. — Иногда удается заручиться поддержкой крупных бизнес-предприятий, но так бывает не всегда.
Последняя акция по сбору, отправке и передаче гуманитарной помощи была предназначена для бойцов 40-й отдельной бригады морской пехоты. В посылку вошли носилки, медикаменты, маскировочные сети и другие вещи.
Волонтер Надежда Байкова подчеркивает, что жизнь у нее, как и многих других, тесно связана с боевыми действиями: у кого-то на передовой сын или внук, а у нее — внучка.
— Она сначала училась в Московском государственном юридическом университете им. О. Е. Кутафина на очном отделении, но потом перевелась на заочное и объявила семье, что уезжает на СВО, — объясняет Байкова. — Позже выяснилось, что она работает пресс-секретарем в бригаде «Арбат».
По словам Надежды, спецоперация показала удивительное качество российского народа — мобилизоваться, когда это необходимо.
— Мы все работаем вместе: и те, кто на передовой, и те, кто в тылу. Приятно осознавать, что цель у нас одна, — говорит Надежда Байкова.
Помимо всеобщего объединения для Надежды также стала открытием и масштабная перемена политических взглядов, которая произошла у граждан, в первую очередь у молодежи.
— На примере своей внучки скажу — раньше она больше поддерживала либеральные течения, а как началась спецоперация, она словно изменилась, — объясняет Байкова. — Для многих молодых проведение СВО стало своеобразным пробуждением ото сна. Ребята начали больше интересоваться историей страны и уважать ее.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Юрий Самонкин, политолог, председатель колегии АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства»:
— Наши люди способны отличать правду от лжи. Западная пропаганда так и не смогла проникнуть в умы россиян, а это доказывает, что все попытки иностранных спецслужб по раскачиванию ситуацию внутри России бессмысленны. Это, в частности, доказало проведение СВО, потому как все слои населения объединились для общего дела.