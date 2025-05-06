Две Надежды под окном плели сети вечерком

Небольшое подвальное помещение на улице Бориса Галушкина заполнено различными типами маскировочных сетей, которые уже через несколько дней отправят бойцам на передовую. Эти плетения помогут военнослужащим скрываться от противника. Каждая сеть практически уникальна: одни предназначены для лесных зон, где еще сохранилась растительность, другие — для военных, действующих в полях, полустепях или степях. Эти плетения способны замаскировать бойцов ВС РФ и защитить их от атак дронов. При этом волонтеры все делают строго по рекомендациям военных.