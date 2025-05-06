Жителям Глушковского района Курской области помогают эвакуироваться

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Власти Курской области оказывают помощь в эвакуации жителей Глушковского района в безопасные районы, сообщил глава Глушковского района Павел Золотарев в Telegram-канале оперативного штаба региона.
«За последние сутки участились атаки вражеских FPV-дронов. Есть случаи гибели, ранений людей, разрушения домов, объектов гражданской инфраструктуры. В этой связи власти оказывают помощь в перемещении жителей в более безопасные районы Курской области. В течение дня работают сотрудники “Барс-Курск” и АНО “Патриот”. Жителей Званного, Глушково и других населённых пунктов близ границы ранее уже временно перемещали, но они самовольно вернулись назад. Сейчас добровольцы проводят подомовой обход, чтобы помочь выехать тем, кто этого захочет», — приводятся слова главы Глушковского района Павла Золотарева.
Он отметил, что власти готовы помочь всем желающим покинуть территории, где сейчас небезопасно, ситуация в приграничье контролируется Вооружёнными силами РФ.
«Враг продолжает агонизировать и пытается отыграться на мирных жителях. Нам крайне важно сохранить жизни и здоровье людей, которые могут стать жертвами нацистов! Всю необходимую помощь власти оказывают и будут оказывать», — добавил глава района.
Поселок Глушково располагается примерно в 10 километрах от границы с Украиной.