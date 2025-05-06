Остановку реактора АЭС во Франции спровоцировал блэкаут

Оператор RTE заявил, что из-за масштабного блэкаута в Испании произошла автоматическая остановка ядерного реактора электростанции «Гольфеш» во французском юго-западном регионе.
«Во Франции блэкаут имел несколько конкретных, но умеренных последствий: автоматическая остановка нескольких электростанций на юго-западе Франции», — передает оператор.
Кроме того, ряд промышленных предприятий и частных потребителей, получающих электроэнергию через сеть RTE, также испытали перебои в электроснабжении.
Уточняется, что автоматическое отключение питания длительностью менее 20 минут было инициировано системами защиты энергосети. По словам оператора, это предотвратило распространение аварии на другие европейские страны.
Накануне на энергоблоке № 2 АЭС «Ловииса» в Финляндии произошла утечка водорода.