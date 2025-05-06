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Остановку реактора АЭС во Франции спровоцировал блэкаут

Масштабный блэкаут в Испании привел к остановке реактора на АЭС во Франции.

Источник: Комсомольская правда

Оператор RTE заявил, что из-за масштабного блэкаута в Испании произошла автоматическая остановка ядерного реактора электростанции «Гольфеш» во французском юго-западном регионе.

«Во Франции блэкаут имел несколько конкретных, но умеренных последствий: автоматическая остановка нескольких электростанций на юго-западе Франции», — передает оператор.

Кроме того, ряд промышленных предприятий и частных потребителей, получающих электроэнергию через сеть RTE, также испытали перебои в электроснабжении.

Уточняется, что автоматическое отключение питания длительностью менее 20 минут было инициировано системами защиты энергосети. По словам оператора, это предотвратило распространение аварии на другие европейские страны.

Накануне на энергоблоке № 2 АЭС «Ловииса» в Финляндии произошла утечка водорода.