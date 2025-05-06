Российские спецслужбы продолжают выявлять факты преступлений пособников нацистов против мирного советского населения в годы Великой Отечественной войны. ФСБ опубликовала новые материалы о предателях, в том числе, об уроженцах Украины и Прибалтики. Пособники фашистов расстреливали мирное население СССР. Они совершили преступления, не имеющие сроков давности. Сотрудники ФСБ дали обещание найти всех причастных к убийствам и иным зверствам в отношении народа СССР. Их привлекут к ответственности. Спецслужба также обнародовала материалы сборника «Список установленных на жительстве в капиталистических странах изменников Родине, агентов иностранных разведок, участников антисоветских организаций, карателей и других государственных преступников». В справочнике порядка сотни имен. ФСБ РФ также опубликовала документы с информацией о сговоре украинской униатской церкви с немцами. Соответствующий диалог начали вести еще до Великой Отечественной войны.