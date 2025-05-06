Эвакуация поселка Глушково Курской области объявлена из-за сложной обстановки

В Курской области объявлена эвакуация поселка Глушково Глушковского района из-за сложной обстановки. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщил глава населенного пункта Василий Худяков.
— В связи с усложнившейся обстановкой в поселке жителям, которые находятся сейчас там, нужно временно эвакуироваться. Эту работу будут проводить военные «Барса», — написал он в соцсети «ВКонтакте».
По вопросам эвакуации необходимо обращаться в администрацию поселка, добавил Худяков.
Жительница Курской области пострадала в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины на жилой дом. Об этом 5 мая сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. Он рассказал, что в деревне Лещиновке Глушковского района пострадала 61-летняя женщина: у нее осколочные ранения, она находится в состоянии средней степени тяжести.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев накануне сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадали четыре человека — двое взрослых и двое детей. Всем пострадавшим оказали необходимую медпомощь.