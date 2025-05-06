Суд в Москве составил протокол на блогера Гнилорыбова за неповиновение полиции

Блогер с более чем 100 тысячами подписчиков Павел Гнилорыбов может получить до 15 суток административного ареста. Мещанский суд Москвы составил соответствующий протокол из-за неповиновения мужчины сотрудникам полиции. Данные представлены в столичной картотеке судебных дел, сообщает РИА Новости.
Протокол зарегистрировали 5 мая. Павел Гнилорыбов проходит фигурантом дела по части 1 статьи 19.3 КоАП. О назначенном блогеру аресте рассказали его знакомые.
Как отмечается в тексте статьи КоАП, за неповиновение сотруднику полиции предусмотрен штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей. Наказанием также может стать административный арест на срок до 15 суток.
В суде, между тем, продолжают рассмотрение дела бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Его ходатайство о снятии ареста с нажитых активов отклонено.