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Суд в Москве составил протокол на блогера Гнилорыбова за неповиновение полиции

Блогер Гнилорыбов получил наказание за неповиновение полиции.

Источник: Комсомольская правда

Блогер с более чем 100 тысячами подписчиков Павел Гнилорыбов может получить до 15 суток административного ареста. Мещанский суд Москвы составил соответствующий протокол из-за неповиновения мужчины сотрудникам полиции. Данные представлены в столичной картотеке судебных дел, сообщает РИА Новости.

Протокол зарегистрировали 5 мая. Павел Гнилорыбов проходит фигурантом дела по части 1 статьи 19.3 КоАП. О назначенном блогеру аресте рассказали его знакомые.

Как отмечается в тексте статьи КоАП, за неповиновение сотруднику полиции предусмотрен штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей. Наказанием также может стать административный арест на срок до 15 суток.

В суде, между тем, продолжают рассмотрение дела бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Его ходатайство о снятии ареста с нажитых активов отклонено.