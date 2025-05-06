«Смогу сказать»: Трамп сделал громкое заявление о причастных к подрыву «Северных Потоков»

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», по которым Россия поставляет газ в Европу, произошли диверсии. Оба трубопровода были повреждены в результате подводных взрывов в исключительной экономической зоне Дании. При этом представители трех стран — Германии, Дании и Швеции — не стали исключать диверсионный характер случившегося.