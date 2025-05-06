Президент США Дональд Трамп заявил, что способен установить виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» даже без официального расследования. Об этом американский глава рассказал журналистам в Белом доме.
«Вероятно, если я спрошу определенных людей, я смогу вам сказать [кто взорвал газопроводы] без того, чтобы тратить много денег на расследование», — пояснил американский президент.
Глава американской администрации сообщил, «многие люди» знают, кто стоит за подрывом газопроводов. Трамп также отметил, что его слова о непричастности России к этому инциденту ранее подвергались сомнению.
При этом американский лидер заявил, что именно его действия препятствовали завершению строительства «Северного потока — 2», активно противодействуя проекту на этапе его реализации.
В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», по которым Россия поставляет газ в Европу, произошли диверсии. Оба трубопровода были повреждены в результате подводных взрывов в исключительной экономической зоне Дании. При этом представители трех стран — Германии, Дании и Швеции — не стали исключать диверсионный характер случившегося.
Оператор Nord Stream AG констатировал уникальный характер разрушений на трубопроводах, отметив невозможность прогнозировать сроки ремонта. В ответ Россия инициировала дело об акте международного терроризма. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все запросы Москвы о предоставлении данных расследования остались без ответа.
Ранее немецкие следственные органы, ведущие независимое расследование диверсии на газопроводах Nord Stream («Северный поток» и «Северный поток — 2»), заявили о возможной причастности украинской стороны к организации взрывов.
Так, по информации журналистских расследований ARD Capital Studio, ARD Kontraste, SWR и TIME, следственные органы установили причастность конкретного судна к диверсии на газотранспортных магистралях. Согласно полученным сведениям, небольшая парусная яхта была зафрахтована через подставных лиц украинского происхождения на территории Польши. Операция, носившая закрытый характер, осуществлялась группой из шести человек (пятеро мужчин и одна женщина).