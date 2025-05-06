Росавиация: в московских аэропортах введены ограничения на полеты

Временные ограничения на работу воздушных гаваней Домодедово, Внуково и Жуковский ввели в Московском регионе. Запрет на полеты установлен для обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Об этом оповестили жителей в пресс-службе Росавиации.