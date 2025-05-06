Росавиация: в московских аэропортах введены ограничения на полеты

Временные ограничения на работу воздушных гаваней Домодедово, Внуково и Жуковский ввели в Московском регионе. Запрет на полеты установлен для обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Об этом оповестили жителей в пресс-службе Росавиации.
Ограничения введены с 00:57 6 мая. Отмеченные воздушные гавани не принимают и не отправляют авиарейсы.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения в 00:57 МСК введены на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский», — сообщили в Росавиации.
К 01:15 ограничения на работу ввели также в воздушной гавани Шереметьево. Аэропорт временно закрыт для совершения взлетов и посадок.
Воздушную гавань Домодедово ограничивают на работу вторую ночь подряд. 5 мая аэропорт также закрывали с целью обеспечения безопасности полетов.