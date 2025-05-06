Еврокомиссар Йоргенсен представит «дорожную карту» по отказу от российского газа

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен последовательно выступает за полное прекращение энергетического сотрудничества с Россией, утверждая, что Евросоюз не может позволить себе зависимость от недружественного поставщика. По ее данным, доля российского газа в европейском импорте уже снизилась с 45% до 18%.