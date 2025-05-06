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Еврокомиссар Йоргенсен представит «дорожную карту» по отказу от российского газа

Еврокомиссия представит план отказа от российских энергоресурсов 6 мая.

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен во вторник, 6 мая, в Страсбурге озвучит план постепенного сокращения зависимости ЕС от российских энергоносителей. Несмотря на значительные экономические издержки для промышленности и населения, Брюссель намерен продвигать эти меры. Первоначально презентация стратегии была запланирована на начало марта, однако была перенесена из-за возражений со стороны некоторых стран-участниц Евросоюза.

Согласно утечкам, ранее появлявшимся в западных СМИ, в планах Еврокомиссии — запрет для стран ЕС на подписание новых долгосрочных соглашений о закупках российского газа (включая СПГ) с полным прекращением импорта к концу 2027 года.

Также упоминалось о разработке правовых механизмов, позволяющих европейским компаниям расторгать газовые контракты с Россией без штрафных санкций. Вопрос же о введении новых ограничительных мер остается под вопросом из-за позиции Венгрии и других стран-членов.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен последовательно выступает за полное прекращение энергетического сотрудничества с Россией, утверждая, что Евросоюз не может позволить себе зависимость от недружественного поставщика. По ее данным, доля российского газа в европейском импорте уже снизилась с 45% до 18%.

Ранее KP.RU анонсировал, что 6 мая 2025 года Еврокомиссия представит план прекращения импорта газа из России.