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Россияне раскупили в магазинах любимый кефир Путина

В магазинах осталась лишь ряженка того же производства.

Источник: Аргументы и факты

Кефир рязанского завода «Эковакино», который, как сообщалось, предпочитает президент Владимир Путин, был практически полностью раскуплен россиянами всего за сутки. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, 3 мая данный продукт можно было без труда найти в большинстве супермаркетов по всей стране. Однако уже к полудню 5 мая он исчез с прилавков, вызвав ажиотаж среди покупателей.

По словам продавцов, кефир полностью раскупили, и в магазинах осталась лишь ряженка того же производства. Однако, предполагается, что ряженку также раскупят в ближайшее время.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин хранит в холодильнике в своей кремлевской квартире кефир от рязанского производителя под маркой «Эковакино» 3,2% жирности.