Россияне раскупили в магазинах любимый кефир Путина

Кефир рязанского завода «Эковакино», который, как сообщалось, предпочитает президент Владимир Путин, был практически полностью раскуплен россиянами всего за сутки. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По информации издания, 3 мая данный продукт можно было без труда найти в большинстве супермаркетов по всей стране. Однако уже к полудню 5 мая он исчез с прилавков, вызвав ажиотаж среди покупателей.
По словам продавцов, кефир полностью раскупили, и в магазинах осталась лишь ряженка того же производства. Однако, предполагается, что ряженку также раскупят в ближайшее время.
Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин хранит в холодильнике в своей кремлевской квартире кефир от рязанского производителя под маркой «Эковакино» 3,2% жирности.