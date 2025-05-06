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WT: Трамп уволил 11 тысяч сотрудников Налоговой службы США

Дональд Трамп сократил порядка 11 тысяч сотрудников Налоговой службы США.

Источник: Комсомольская правда

Американский президент Дональд Трамп уволил более 11-ти тысяч сотрудников Налоговой службы США (IRS). По данным генерального инспектора, большая часть из уволенных сотрудников — аудиторы агентства. Об этом сообщает The Washington Times.

Сообщается, что порядка 7,3 тысяч сотрудников, которые находились на испытательном сроке, получили уведомление о сокращении. Еще 4,1 тысячам работников одобрили программу отложенного увольнения.

В публикации говорится, что в Налоговой службе США планируются дополнительные сокращения по программе отложенного увольнения. Так, к концу апреля были зарегистрированы заявки от 23 тысяч человек, уже 13 125 из них получили одобрение.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, администрация Трампа выступила с предложением сократить финансирование NASA в следующем году на 24,3%.