WT: Трамп уволил 11 тысяч сотрудников Налоговой службы США

Американский президент Дональд Трамп уволил более 11-ти тысяч сотрудников Налоговой службы США (IRS). По данным генерального инспектора, большая часть из уволенных сотрудников — аудиторы агентства. Об этом сообщает The Washington Times.
Сообщается, что порядка 7,3 тысяч сотрудников, которые находились на испытательном сроке, получили уведомление о сокращении. Еще 4,1 тысячам работников одобрили программу отложенного увольнения.
В публикации говорится, что в Налоговой службе США планируются дополнительные сокращения по программе отложенного увольнения. Так, к концу апреля были зарегистрированы заявки от 23 тысяч человек, уже 13 125 из них получили одобрение.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, администрация Трампа выступила с предложением сократить финансирование NASA в следующем году на 24,3%.