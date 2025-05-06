Миронов предложил разместить на банкнотах города-герои Киев и Одессу

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с предложением разместить на обновлённых российских банкнотах изображения городов-героев Великой Отечественной войны, в частности, Одессы и Киева, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«В преддверии обновления банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей прошу рассмотреть возможность посвятить их дизайн подвигу городов-героев Великой Отечественной войны, включая Ленинград, Одессу, Севастополь, Волгоград, Киев, Брестскую крепость, Москву, Керчь, Новороссийск, Минск, Тулу, Мурманск, Смоленск. В дизайне банкнот предлагается указать: “Город-герой Великой Отечественной войны”, — сообщается в письме.
Как рассказал РИА Новости Миронов, эти города навсегда вписаны в российское историческое и духовное пространство, и именно с их улиц начинался всенародный отпор врагу, а их стены стали символом несгибаемой воли и единства многонационального народа России.
По словам политика, размещение панорам Мамаева кургана, Невского пятачка, Брестской крепости, Сапун-горы и других знаковых мест на новых купюрах наполнит каждую из них живым содержанием памяти, превратит обычный денежный знак в ежедневный урок истории и уважения к ветеранам.
«Практика Банка России по выпуску памятных монет доказала, что подобные художественные решения вызывают огромный общественный интерес и содействуют популяризации исторического знания», — сказал лидер СРЗП.
Миронов считает, что расширение этой традиции на массовые банкноты станет масштабным шагом в укреплении гражданской идентичности, особенно среди молодёжи.
Он также добавил, что помимо эстетического эффекта, на банкнотах предлагается разместить современные защитные элементы — голограммы с изображением Георгиевской ленты или микротекст с цитатами из фронтовых писем, что повысит устойчивость купюр к подделке.
«Убежден, что включение в денежное обращение визуальных символов поможет увековечить подвиг наших предков — победителей в Великой Отечественной войне», — заключил депутат Госдумы.
Все народы СССР внесли огромный вклад в Победу, никто себя не жалел, напомнил ранее президент России Владимир Путин на просветительском марафоне «Знание. Первые».