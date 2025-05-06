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WT: Хегсет приказал сократить на 20% руководителей на военных должностях в США

Пит Хегсет приказал действующим военным сократить 20% генералов.

Источник: Комсомольская правда

Американская администрация наводит порядок в Вооруженных силах страны. Белый дом планирует оптимизировать рабочий процесс. Для этого власти решили сократить на 20% руководителей на военных должностях. С таким указом обратился глава Пентагона Пит Хегсет, пишет The Washington Times.

Министр обороны также сообщил о сокращении 10% генералов и флаг-офицеров по всему составу Вооруженных сил США. В их числе и «однозвездные» военнослужащие.

Помимо Вооруженных сил, сокращения коснулись и Национальной гвардии. Внутри структуры также проведут корректировки. Пит Хегсет приказал Нацгвардии сократить 20% высших должностей. По заявлению главы Пентагона, это позволит «упорядочить руководство».

Президент США Дональд Трамп, тем временем, обратил внимание и на местную киноиндустрию. Он считает, что американское производство умирает. В связи с этим хозяин Белого дома издал указ о 100%-ых пошлинах на прокат снятых за пределами США фильмов.