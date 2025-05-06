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В Самаре ввели временные ограничения на работу аэропорта

В Самаре временно приостановили работу аэропорта. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации.

Самолетам запретили садиться и вылетать из аэропорта.

В Самаре временно приостановили работу аэропорта. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации.

«Временные ограничения в 02:00 МСК также введены на работу самарского аэропорта Курумоч (код ИКАО: UWWW)», — написал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем telegram-канале. Аэропорт приостановил прием и отправку рейсов на неопределенное время.

Также аэропорты Грабцево, Гумрак и Гагарин временно закрыты на прием и выпуск воздушных судов. Помимо этого, ограничения введены в московских авиагаванях Внуково, Домодедово и Жуковский.