В Самаре ввели временные ограничения на работу аэропорта

«Временные ограничения в 02:00 МСК также введены на работу самарского аэропорта Курумоч (код ИКАО: UWWW)», — написал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем telegram-канале. Аэропорт приостановил прием и отправку рейсов на неопределенное время.