В Самаре ввели временные ограничения на работу аэропорта

Самолетам запретили садиться и вылетать из аэропорта.
В Самаре временно приостановили работу аэропорта. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации.
«Временные ограничения в 02:00 МСК также введены на работу самарского аэропорта Курумоч (код ИКАО: UWWW)», — написал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем telegram-канале. Аэропорт приостановил прием и отправку рейсов на неопределенное время.
Также аэропорты Грабцево, Гумрак и Гагарин временно закрыты на прием и выпуск воздушных судов. Помимо этого, ограничения введены в московских авиагаванях Внуково, Домодедово и Жуковский.