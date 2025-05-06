В Госдуме предложили разместить на банкнотах города-герои Киев и Одессу

Миронов предложил разместить на купюрах изображения Одессы и Киева.
Изобразить на новых российских банкнотах города-герои Великой Отечественной войны, в том числе Одессу и Киев, предложил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов. Соответствующее обращение Миронов направил главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной, пишут СМИ.
«В преддверии обновления банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей прошу рассмотреть возможность посвятить их дизайн подвигу городов-героев Великой Отечественной войны, включая Ленинград, Одессу, Севастополь, Волгоград, Киев, Брестскую крепость, Москву, Керчь, Новороссийск, Минск, Тулу, Мурманск и Смоленск. В дизайне банкнот предлагается указать: “Город-герой Великой Отечественной войны”», — передает РИА Новости со ссылкой на документ.
Миронов пояснил, что эти города навсегда вписаны в российское историческое и духовное пространство. По его словам, именно с улиц этих городов начинался всенародный отпор врагу, а их стены стали символом воли и единства многонационального народа России.