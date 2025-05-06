Сильное волнение на море привело к гибели трех человек: что известно об инциденте у берегов Калифорнии

В понедельник, 5 мая, в Соединенных Штатах произошел инцидент, повлекший за собой смерть трех человек. Еще девять пропали без вести. ЧП случилось у берегов Южной Калифорнии. В море перевернулась лодка с, предположительно, шестнадцатью пассажирами, уведомляет New York Post.
По данным береговой охраны США, четверо пострадавших госпитализированы. Поисковые бригады разыскивают еще девять человек. Для оказания помощи к берегам Калифорнии направили дополнительные спасательные суда.
По предварительной информации, лодку перевернуло из-за сильного волнения на море. При этом официальной версии случившегося еще нет.
В американском штате Висконсин, между тем, произошло душещипательное событие. Сотрудникам полиции удалось найти женщину, пропавшую более 60 лет назад. Как оказалось, она ушла из дома, ища спасение от побоев со стороны супруга.