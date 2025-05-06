Сильное волнение на море привело к гибели трех человек: что известно об инциденте у берегов Калифорнии

В понедельник, 5 мая, в Соединенных Штатах произошел инцидент, повлекший за собой смерть трех человек. Еще девять пропали без вести. ЧП случилось у берегов Южной Калифорнии. В море перевернулась лодка с, предположительно, шестнадцатью пассажирами, уведомляет New York Post.