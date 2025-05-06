Финансист назвала автомобили, которые скоро упадут в цене

В России физические лица получат право на льготную ставку утилизационного сбора при ввозе автомобилей из Белоруссии лишь в том случае, если транспортное средство находилось на территории республики не менее года. В ситуации, когда с момента оформления таможенных процедур в Белоруссии и последующего ввоза в Россию прошло менее 12 месяцев, к автомобилю применяется повышенная коммерческая ставка утилизационного сбора, размер которой может достигать 3,5 миллиона рублей.