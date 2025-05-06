В Госдуме напомнили об ответственности за осквернение георгиевской ленточки

«Если лента у вас случайно упала из рук, пришла в негодность- за это, конечно, никто не накажет. Мы призываем носить георгиевскую ленту с уважением. За её умышленное публичное осквернение предусмотрены серьёзные меры — штрафы до 3 миллионов рублей или лишение свободы на срок до трёх лет. В особо тяжких случаях, включая организованные акции или распространение в интернете, наказание может достигать до 5 миллионов рублей или до пяти лет лишения свободы», — сказала Занко.