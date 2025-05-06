В Госдуме напомнили об ответственности за осквернение георгиевской ленточки

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Случайная порча георгиевской ленточки не приведёт к ответственности, но её публичное осквернение предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщила РИА Новости председатель центрального штаба «Волонтеров Победы», депутат Госдумы Ольга Занко («Единая Россия»).
В 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы России: ее можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью. За осквернение ленты предусмотрено наказание.
«Если лента у вас случайно упала из рук, пришла в негодность- за это, конечно, никто не накажет. Мы призываем носить георгиевскую ленту с уважением. За её умышленное публичное осквернение предусмотрены серьёзные меры — штрафы до 3 миллионов рублей или лишение свободы на срок до трёх лет. В особо тяжких случаях, включая организованные акции или распространение в интернете, наказание может достигать до 5 миллионов рублей или до пяти лет лишения свободы», — сказала Занко.
Она добавила, что ленточку важно использовать бережно. Рекомендуется носить ленту на груди, избегая размещения на сумках, автомобилях или ниже локтевого сгиба.