Росстат назвал регионы с самым острым дефицитом кадров

В целом по России в средних и крупных компаниях не закрыто 7,6% позиций, в 29 российских регионах показатель выше, в 56 — столько же или меньше. При этом лишь в одном регионе, Ингушетии, потребность в кадрах составляет менее 1% от общего числа рабочих мест.