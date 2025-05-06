Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росстат назвал регионы с самым острым дефицитом кадров

Росстат: в Севастополе, на Чукотке и Камчатке испытывают дефицит кадров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Самый острый дефицит кадров в России испытывают компании в Севастополе, на Чукотке и Камчатке, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.

Статслужба опубликовала исследование о потребности среднего и крупного бизнеса России в сотрудниках (за исключением компаний из сфер финансов, государственного управления и обеспечения военной безопасности, деятельности общественных и экстерриториальных организаций). Обследование проводится раз в 2 года, свежие данные представлены за 2024 год. Данные приведены без учета новых регионов РФ.

В целом по России в средних и крупных компаниях не закрыто 7,6% позиций, в 29 российских регионах показатель выше, в 56 — столько же или меньше. При этом лишь в одном регионе, Ингушетии, потребность в кадрах составляет менее 1% от общего числа рабочих мест.

В Севастополе, согласно данным ведомства, вакантно 16,3% всех рабочих мест, на Чукотке — 12,1%, Камчатке — 11,9%. Значительную нехватку кадров также испытывают компании в Московской (11%) и Магаданской (10,7%) областях.

Среди регионов с наиболее острым дефицитом персонала находятся Ленинградская область, Еврейская автономная область и Приморский край — здесь вакантно 9,9% рабочих позиций, Ростовская область, Забайкальский и Краснодарский края — 9,8%. Потребность в кадрах Тверской области составляет 9,7%, Москвы — 9,4%.

В зависимости от нехватки профессиональной группы наиболее дефицитные регионы немного разнятся. Например, специалистов высшей квалификации больше всего не хватает на Чукотке, служащих, занятых подготовкой и оформлением документации, — в Ярославской области, квалифицированных работников АПК — в Забайкальском крае, квалифицированных рабочих в промышленности — на Камчатке, неквалифицированных рабочих — в Севастополе.