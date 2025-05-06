Юрист рассказал о новостях в процедуре поверки счетчиков

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Никаких изменений в процедуре поверки счетчиков воды в недавнем времени не было и не планируется — последние случились в ноябре прошлого года и они на благо граждан, рассказал агентству «Прайм» Вадим Егулемов, член Союза юристов в сфере строительства и ЖКХ.