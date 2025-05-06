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Юрист рассказал о новостях в процедуре поверки счетчиков

Юрист Егулемов: новых изменений в поверке счетчиков воды не планируется.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Никаких изменений в процедуре поверки счетчиков воды в недавнем времени не было и не планируется — последние случились в ноябре прошлого года и они на благо граждан, рассказал агентству «Прайм» Вадим Егулемов, член Союза юристов в сфере строительства и ЖКХ.

По словам юриста, с ноября прошлого года результаты поверок автоматически фиксируются в государственной системе «Аршин», и собственникам больше не нужно передавать эту информацию в ресурсоснабжающую организацию или в ТСЖ.

«Несмотря на то, что участились случаи сообщений в СМИ о новостях, касающихся поверки счетчиков воды, за последнее время изменений в сфере обслуживания индивидуальных приборов учета не принималось», — добавил он.

Отсутствие необходимости доказывать факт поверки счетчика упрощает для граждан этот процесс — все обязаны сделать сами проверяющие, заключил Егулемов.